DHA

Sivrihisar ilçesinde oturan ve yaklaşık 29 yıldır çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca'yı canlandıran emekli memur evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karatepe, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Karatepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karatepe için Sivrihisar ilçesi Ulu Camii´nde cenaze namazı kılındı. Karatepe daha sonra Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölümü Eskişehir'de büyük üzüntüye neden olan Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasreddin Hoca görevini; hoca için yapılan festivalin yanı sıra şenliklerde ve tanıtım günlerinde sürdürüyordu.