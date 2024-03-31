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        Haberler Gündem Eskişehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Eskişehir Belediyesi hangi partide? Eskişehir Belediye başkanı kimdir?

        Eskişehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Eskişehir Belediyesi hangi partide? Eskişehir Belediye başkanı kimdir?

        Eskişehir Belediyesi hangi partide? Eskişehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Eskişehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:57
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        Eskişehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Eskişehir Belediyesi hangi partide? Eskişehir Belediye başkanı kimdir?
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        Eskişehir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Belediye Başkanlığını 285687 alınan oy ve %52.30 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Yılmaz Büyükerşen kazanmıştır.

        Eskişehir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 6

        Adalet ve Kalkınma Partisi 6

        Demokratik Sol Parti 1

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Eskişehir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        İDRİS NEBİ HATİPOĞLU - AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYŞE ÜNLÜCE - CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MELİH AYDIN - İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SALİH ESKİCİ - MEMLEKET Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RAİF EŞKİNAT - VATAN Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EROL ÇOBAN - BĞMSZ Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İZZETTİN ALTUN - DEM Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FEVZİ ÖNER - DSP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DURSUN ALKAN - TKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FESİH BİNGÖL - SP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. ZÜLFİKAR FIRAT - HÜDAPAR Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖGE - EMEP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇELİK - MP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZGE ALTAY DEDE - TKH Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KADİR ÇALIŞICI - YENİDEN REFAH Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OĞUZ BEKİ - ZP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÇELİK ERİMEZ - DEVA Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FAHRİ GÜRGENBURAN - BTP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ENES AKTÜRK - YTP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEMRA GÜNAYDIN - HAKPAR Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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