Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

AA

Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile vatani görevini yapan er ve erbaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giden Vali Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılandı. Burada bir süre kalıp polislerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Ayyıldız, Eskişehir Şehir Hastanesine de geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

- Gara şehidi Kahveci'nin anısına oda

Vali Ayyıldız, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Ağırlar ile Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin ailesini de ziyaret etti.

Şehidin annesi Ayşe Güler ile bir süre sohbet eden Vali Ayyıldız, duvarları şehit Mevlüt Kahveci'nin fotoğrafları, diplomaları, başarı belgeleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış odayı inceledi.