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        Haberler Spor Diğer Eskişehir Rallisi'nde 5. tur heyecanı - Diğer Haberleri

        Eskişehir Rallisi'nde 5. tur heyecanı

        Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası beşinci ayağı ESOK Rally, hafta sonu gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:51
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        Eskişehir Rallisi'nde 5. tur heyecanı!
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        Eskişehir Otomobil Spor Kulübü'nün (ESOK) organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası beşinci ayağı ESOK Rally, hafta sonu başlıyor.

        Öte yandan Ralli, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası’na da puan verecek.

        13 Eylül Cuma günü saat 14.00’da Odunpazarı Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak Eskişehir Rallisi’nin ilk gününde Eskişehir Kent Ormanı’ndaki seyirci özel etabı saat 15.00’de geçilecek.

        Rallinin ikinci günü Cumartesi ise 10.00’dan itibaren Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) etapları ikişer geçilecek. 15 Eylül Pazar saat 09.00’dan itibaren (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, ralli saat 16.00’dan itibaren Espark önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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