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        Haberler Yaşam Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı'nda sonbahar

        Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı'nda sonbahar

        Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:22
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          Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.

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          Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan çayı süsleyen yeşil alanlara, sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim oldu.

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          Çayın yanında yer alan ve sonbaharın güzelliklerini yaşatan Kanlıkavak Parkı, yürüyüş yapmak, bisikletle gezmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

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          Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan manzaralar, drone ile görüntülendi.

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