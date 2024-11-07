Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı'nda sonbahar
Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü
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Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.
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Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan çayı süsleyen yeşil alanlara, sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim oldu.
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Çayın yanında yer alan ve sonbaharın güzelliklerini yaşatan Kanlıkavak Parkı, yürüyüş yapmak, bisikletle gezmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerden ilgi görüyor.
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Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan manzaralar, drone ile görüntülendi.
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