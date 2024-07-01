Eskişehir'de taksi ile lüks otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de arka arkaya bir taksi ile lüks otomobili bıçak zoruyla gasbedip kaçan Kaan Ali E. (24) polis kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi'nde taksiye binen Kaan Ali E, kısa bir süre sonra taksi şoförünü elindeki bıçakla korkutarak aracı gasbetti. Şüpheli Kaan Ali E, araçla birlikte kaçarken, taksi şoförü polise ihbarda bulundu. Mobese kameralarında inceleme yapan polis ekipleri taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

LÜKS OTOMOBİLİ DE GASBETTİ

Yapılan araştırmada şüphelinin aynı mahallede lüks otomobilin sürücüsünü de bıçak zoruyla gasbederek araçla kaçtığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm polis ekipleri şüpheli Kaan Ali E'yi yakalamak için seferber oldu.