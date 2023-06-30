Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında öldü

AA'nın haberine göre; kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Demirkapı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.