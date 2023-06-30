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Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 18 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi, kazaya karışan motosikletlerin sürücüleri ağır yaralandı

Giriş: 30.06.2023 - 06:16 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında öldü
Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında öldü
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AA

Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gökhan Demirkapı (30) idaresindeki motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın (30) kullandığı motosikletle çarpıştı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Demirkapı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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