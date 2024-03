Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!

İstanbul’da, 1960’lardan 2000'lere uzanan suç dosyalarında yer alan birçok suçlunun ilginç lakapları vardı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, kimi yeraltı dünyasının kabadayılarındandı kimi ise hırsız veya azılı cinayet zanlısıydı.

Her ne kadar suç dünyasında lakaplı suçlular varsa da bu suçlularla amansız mücadele vererek yakalayan bir o kadar lakaplı polis memurları vardı. Önce Sansaryan Han’da sonra da meşhur Gayrettepe’ye taşınan Asayiş Şube Müdürlüğü’nde; Jilet Necmi, Kesik Burhan, Cesi, Bozu Hasan, Marlon Kemal, Kurt Komiser, Doktor İsa, Kara Fuat, Gavurdağlı Zeki, Van Damme Haydar gibi polis memurları suçlular arasında da nam salan polislerdi.

Her lakabın da bir öyküsü vardı. Lakabı hak eden polis memurları arasında yıllarca dolandırıcıların, hırsızların ve yankesicilerin peşinde koşan polis memurlarından biri de Osman Parlak’tı. Osman Parlak, Hırsızlık Büro Amirliği’nde çalışmış efsane polis memurlarından biridir. Parlak, özellikle mağdurlara karşı babacan yaklaşımıyla bilinirdi. Lakabı ise Aspirin Osman’dı.

"80’li yıllarda poliste fazla bir imkan yoktu. Düşünün çok eski model arabalarla görev giderdik ve arabanın içerisine yağmur girerdi. Yağmur suyu, çamur suyu, çamur girerdi. O şartlarda çalışırdık. O dönem, elektronik bir sistemiz yoktu. Telefon olayı yoktu. Sadece insan gücüyle polis marifetiyle, istihbarat dediğimiz, belli bölgelerde polise yakın, polisi seven veya ufak tefek gayrimeşru yapıp da polise yanaşmak isteyenlerden işimiz ve branşımız gereği faydalanırdık.”

ASPİRİN OSMAN LAKABI NEDEN TAKILDI?

Parlak şöyle devam etti: “Olay yerine gittiğin zaman bir hırsızlık olayında vatandaş ister istemez morali bozuk, birikimi gitmiş ya maddi ya manevi veya 30 yıllık 40 yıllık emeğinin karşılığı olan bir bedel gitmiş... O vatandaşın haliyet-i ruhiyesini anlamak lazım. Vatandaşa hoş yaklaşmak. Yani ben bu işi çözeceğim çözmek için mücadele vereceğim şeklinde intiba uyandırmak. Vatandaşın gönlüne dokunmak. Ben bu özelliğimden, bu kişiliğimden vatandaşın gönlüne hitap ettim. Ben her mağdur vatandaşın görüşmesini hiçbir zaman ertelemedim. Her zaman onları bilgilendirerek elimizden geleni yaptığımızı gösterdim. Çünkü o dönemlerde şu da vardı. Polis hırsızı biliyor ama yakalamıyor. Biz elimizden gelenin en iyisini her zaman yaptık, Aspirin Osman lakabı buradan geliyor.”

REKLAM

LAKAPLAR EFSANE YAPIYOR

Lakap olayı basit gibi görünse de taşınmasının her zaman zor olduğunu anlatan Parlak şöyle konuştu: “Lakap konusu ağır bir konu. Çünkü o lakapla sen farkında olmadan efsaneleşiyorsun. Efsaneleşince, tanıyan da tanımayan da tanıyormuş gibi davranıyor. Biz bunu sokakta çok gördük."

“OKUYOM BEN ABİ”

Birçok hırsızlık olayını çözen, birçok baskında yer alan emekli polis memuru Osman Parlak’ın yürüttüğü bir operasyondaki görüntü Youtube’da da en çok izlenenler arasına girdi. Hırsızlık operasyonun başında olan Parlak, pencereden çıkan bir gencin ‘Okuyum ben abi’ ve ‘Sen yetkili bir abiye benziyorsun’ cümleleri Youtube de replik haline geldi.

Parlak o olayı şöyle anlattı: “Hırsızlara yönelik projeli bir baskınımız vardı. Bir eve girmeye çalıştık kapı çok sağlam çıktı. Özel TİM koçbaşıyla kapıyı kırmaya çalışıyor bir türlü kırılmıyor. Camdan çıkan bir genç ‘Okuyom abi ben’, başka birisi, ‘Abi sen yetkili bir abiye benziyorsun’ diyerek kapıyı açmamaya çalışıyorlardı. İkna edip kapıyı açtırdık. Yoksa kapı kırılmayacaktı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir kapıyla karşılaştım. Merak ettim nasıl ve kime yaptırmışlardı. Anlattı bana, o kapıyı yapan marangoz bunlara, 'öyle bir kapı yaparım ki size kimse kıramaz' demiş. Gerçekten de öyle bir kapıydı. Sonra bu görüntüler yayınlanınca yıllar sonra çok ilgi görmüş bende sonradan gördüm."

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR

Yıllarca suçlu peşinde koşuşturan Osman Parlak namı diğer Aspirin Osman, emekli olduktan sonra bir dönem mahallede muhtar adayı oldu. Muhtarlığı kıl payı kaçırınca özel bir sektörde çalışmaya başladı.