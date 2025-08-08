Habertürk
        Eski Yunanistan Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Eski Yunanistan Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti

        Yunanistan'ın eski Başbakanı Antonis Samaras'ın 34 yaşındaki kızı Lena Samaras'ın, geçirdiği epilepsi krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 06:08 Güncelleme: 08.08.2025 - 06:11
        Eski Yunanistan Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti
        Yunanistan'ın eski Başbakanı Antonis Samaras'ın kızı Lena Samaras dün (perşembe) geçirdiği epilepsi krizi sonucu başkent Atina'daki Sismanoglu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Samaras, burada nörolog bulunmaması nedeniyle Evangelismos Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

        Hastanede nörologların muayenesi sırasında ikinci kez epilepsi krizi geçiren Lena Samaras, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        AA'nın haberine göre, daha önce epilepsi hastalığı bulunmadığı belirtilen 34 yaşındaki Lena Samaras, inşaat mühendisiydi.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Antonis Samaras'a ve eşi Georgia Samaras'a başsağlığı ve sabır diledi.

        Miçotakis, "Lenas Samaras'ın ani ve böylesi acı bir şekilde kaybı hepimizi üzüntüye boğdu. Ben ve (eşim) Mareva'nın aklı, Antonis ve Georgia'da. Onların acısı bizim acımızdır. Güç ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Antonis Samaras, 2009-2015 yıllarında, Miçotakis'in bugün liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanıydı. Samaras, 2012-2015 yıllarında ise Başbakanlık görevinde bulundu.

        *Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

