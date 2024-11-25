Eski taş ustası gezgin oldu

"Şehir şehir gezip kültürel değerler nerede ise geziyorum. Yağmur da kar da yağsa razıyım. Yerine göre ıslandığım da su bulamadığım da oluyor, arazide kaldığım da oluyor. Tilkiyle de yol gittiğim oldu, arkama takılan tavşanla da yolculuğum oldu. Bizi görünce ablalarımız, abilerimiz fotoğraf çektirmek istiyor. Görünümüm değişik, şapkam ve asam kendi tasarımım.