İHA

İstanbul Beylikdüzü’nde hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren eski süper lig kalecisi dehşet saçtı. Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 16.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Süper Lig'de bazı takımlarda kalecilik de yaptığı öğrenilen İbrahim Hasançebi, yolda fenalaşan oğlunun özel bir hastaneye götürüldüğü bilgisini aldı. Panik halinde hastaneye gelen baba Hasançebi, oğlunun ciddi bir durumunun olmadığını öğrendi.

'PARADAN BAHSETME OĞLUMU İYİLEŞTİR' DİYEREK SALDIRDI

İHA'nın haberine göre, hasta kayıt işleri için vezneye yöneldiği esnada hastane veznesinde görevli kadın çalışanlar, Hasançebi’ye tedaviye devam edilebilmesi için hastanede yapılan işlemlerin ücretli olduğunu ve bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Bu bilgilendirmeye sinirlenen eski kaleci Hasançebi, danışmadaki çalışanlarla tartışarak “Bana paradan bahsetme, evladımı iyileştir” diyerek tepki gösterdi. Bu sırada vezne önünde bulunan butonu kaldırıp kadın çalışanlara vurmaya çalışan öfkeli baba ortalığı birbirine kattı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN DOKTORU DARBETTİ

Bu yaşananları gören nöbetçi acil servis doktoru Kemal T. babayı sakinleştirmek için yanına geldiği esnada yumrukların hedefi oldu. Sinirden gözü dönen Hasançebi, acil servis doktoruna saldırarak darbetti. Hastane çalışanları araya girerek doktoru Hasançebi’nin elinden kurtarmaya çalıştı. Hasançebi bu sırada hakaret ve tehditlerine devam etti. Hastane çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları Hasançebi’den şikayetçi olmadı.

İbrahim Hasançebi’nin uzun süre Süper Lig takımları Kayserispor, Karabükspor ve Eskişehirspor gibi takımların formalarını giydiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yolda fenalaşan oğlunun getirildiği hastanede deliye dönerek ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın hastane çalışanlarıyla tartışarak, bankoda bulunan cihazı atma girişiminde olduğu ve çalışanın elindeki kağıtlara vurduğu, sonrasında ise müdahale eden doktora saldırarak tehditler savurduğu görülüyor.