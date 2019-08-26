Kıl payı hayatta kaldı

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir´de 2016 yılı Haziran ayında Vişnelik Mahallesi'nde bir fabrikada seramik mühendisi olarak çalışan Fatih S., sinema ve dizi film sanatçısı Şeyma Korkmaz'ın ablası olan desinatör Tuba Korkmaz'ı kendisinden ayrıldığı için sokak ortasında bıçakla boğazından ağır yaraladı.
Tutuklanan Fatih S. yargılandığı mahkemece 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl önce ölümden dönün Tuba Korkmaz, Kırıkkale´de ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde canice öldürülen Emine Bulut için tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
"VİDEO ÇEKMEK YERİNE AMBULANSA HABER VERDİ"
Emine Bulut´un olaya anında çekilen videosuna dikkat çeken Korkmaz, videosunu çekmek yerine ambulansa haber vererek hayatını kurtaran kadına teşekkür etti. Korkmaz sosyal medyada paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Kesilen boğazın hissini biliyorum ben ve ölmek istememeyi. O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil. Ben şanslı mıydım? Kızım şanslı mıydı? Bilmiyorum ama fotoğrafımda da gördüğünüz gibi `zafer´le çıktım o andan. Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi. Bugün bir kez daha teşekkür ettim ona ve ben Tuba Korkmaz, üç yıl önce ayrıldığım erkek arkadaşımın 5 falçata darbesinden kıl payı kurtularak hayatta kaldım ve hala korkuyla yaşamaya devam ediyorum. Kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım."
Korkmaz, mesajının sonuna eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut´un yanı sıra 'ölmekistemiyorum' ve 'annelütfenölme' etiketlerini ekledi.
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