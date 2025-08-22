Olay, 18 Ağustos’ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y., eski sevgilisi olan N.T. isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi.

Kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., marketin önünde N.T.’ye tokat attı. Bunun üzerine marketin içine kaçan ve çevresindekilerden yardım isteyen N.T.’nin peşinden gidip yakalayan A.Y., tekme ve yumruklarla kadını darbetti.

MÜDAHALE EDEN MÜŞTERİYİ BIÇAKLA YARALADI

Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.’yi engellemeye çalıştı. Bu sırada A.Y., üzerindeki bıçakla müdahale eden Emin E. isimli müşteriyi bacağından yaraladı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor’un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLEN KİŞİ TUTUKLANDI Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilerek A.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kahramanmaraş'ta olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.