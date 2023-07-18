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        FETÖ'den aranan eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun tutuklandı

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranırken tedavi için gittiği hastanede yakalanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:18
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        Eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, FETÖ'den tutuklama
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        FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranırken tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Temmuz'da gözaltı işlemi uygulanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, burada yaklaşık 2 hafta tedavi gördü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun, cumhuriyet savcısınca sorgulandı. Cumhuriyet savcısı, Hoşcoşkun'u, anlatımlarının etkin pişmanlık kapsamında yeterli görülmemesi ve 2017 yılından bu yana firari olması nedeniyle tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

        FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
        FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

        Hakimlik de yeniden ifadesini aldığı Hoşcoşkun'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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        Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat 2017'de Ege Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden açığa alınan Hoşcoşkun, 25 Ağustos'taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti. Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

        *Fotoğraf: DHA

        #Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun
        #FETÖ soruşturması
        #Son dakika haberler
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