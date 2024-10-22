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        Haberler Dünya Amerika Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 yıl 6 ay hapis | Dış Haberler

        Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 yıl 6 ay hapis

        Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo, Brezilyalı şirket Odebrecht ile ilgili yolsuzluk davasında 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 06:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 06:00
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        Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 yıl 6 ay hapis
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        Peru İkinci Ulusal Yüksek Ceza Mahkemesi, 2001 ile 2006 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Toledo'yu yolsuzluk, gizli anlaşmalar yapmak ve kara para aklamak suçlarından mahkum etti.

        AA'nın Peru basınına dayandırdığı habere göre; mahkeme, Toledo'ya gizli anlaşmalar yapmaktan 9 yıl, kara para aklamaktan ise 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Yargıç Ines Rojas tarafından okunan kararda, "78 yaşındaki Toledo, Okyanuslar Arası Otoyol'un 2. ve 3. bölümlerinin yapım ihalesini Brezilyalı şirkete vererek devleti zarara uğratmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Ayrıca mahkeme, Özel Yatırımları Teşvik Ajansının (Proinversion) iki eski kamu görevlisi Alberto Pasco-Font ve Sergio Bravo'ya 9'ar yıl, işadamı Jose Castillo Dibos'a ise 14 yıl hapis cezası verdi.

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        SUÇLAMALAR

        ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu 24 Nisan 2023'te ülkesine iade etme kararı almıştı.

        Toledo, polis gözetiminde Peru'ya varmasının ardından başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevi'ne gönderilmişti.

        Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarına, üst düzey devlet memurları ve yöneticilerine 2001'den bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

        Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017'de, inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulunmuştu.

        Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

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        #peru
        #haberler
        #Alejandro Toledo
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