Şu anda dünyanın en sorunlu ekonomisi olarak öne çıkan Arjantin sadece vatandaşlarına değil yabancı yatırımcılara da acı çektiriyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre Londra merkezli hedge fonu Autonomy Capital, Arjantin'de yaşananlar sebebiyle sadece ağustos ayında 1 milyar dolarlık kayba uğradı.

Kurucusu, 2008 yılında iflas ederek küresel durgunluğu tetikleyen Lehman Brothers'ın eski traderlarından Robert Gibbins olan Autonomy Capital, habere göre geçtiğimiz yıl Arjantin'in borçları sebebiyle iflas etmeyeceğini düşünerek yüklü bir Arjantin tahvili alımı yaptı. Gibbins'in belirlediği strateji kapsamında en riskli olarak görülen 100 yıllık Arjantin tahvillerini bile topladı.

POPÜLİST ADAY KAZANINCA BORSA ÇAKILDI

Ancak Gibbins'in oynadığı riskli kumar geçen ay Arjantin'de yaşananlar sebebiyle büyük kayıplara yol açtı. Başkan Mauricio Macri'nin seçimlerde popülist sol aday Alberto Fernandez'den fark yemesiyle ülkeye yönelik endişeler arttı. Seçimlerden sonra Arjantin'de borsa sadece bir günde yüzde 48 düşerken, peso da dolar karşısında yüzde 15 değer kaybetti.

Bu düşüşlerin ardından Autonomy Capital'ın varlıklarında dolar bazında yüzde 23'lük gerileme yaşandı. Böylece fonun kaybı 1 milyar doları buldu. Tüm bu kayıplara rağmen The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar Gibbins'in Arjantin ekonomisinin daha önce de krizler yaşayıp, bunları atlattığını düşündüğünü, bu sebeple de yükselişe geçeceğini düşündüğünü bu yüzden de yatırım pozisyonunda bir değişikliğe gitmeyeceğini iddia etti.

İNAT ETTİ MORTGAGE TABANLI ÜRÜNLERİNİN PAYINI ARTIRDI

Robert Gibbins'in Arjantin hakkındaki görüşlerinin doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek ancak şu an için bu inadı eski işvereni Lehman Brothers'ın kriz öncesindeki inadını andırıyor. 2000'lerin başında ABD'de konut sektöründe yaşanan hızlı büyümeyle banka konut kredilerine(mortgage) ağırlık vermişti. Hatta 2003-2004 yıllarında 5 mortgage kredisi veren finansal kuruluşu satın almıştı. Bunların bir kısmı sorunlu kredilerden oluşuyordu. 2006 yılına gelindiğinde ise ABD'de konut fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Bu durum da sorunlu kredi oranının hızla yükselmesine yol açtı.

Konut fiyatlarındaki düşüşe rağmen Lehman, bu düşüşün geçici olduğunu düşünerek portföyünde mortgage ürünlerinin ağırlığını artırdı. Böylece ilk olarak 2007 yılında başlayan krizden kurtulamadı ve 2008 yılında iflas etti.