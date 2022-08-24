Eski kocasını vuracaktı kendisini vurdu!

AA

Konya'da, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Seda Y., eski eşi M.Z.D'nin Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

VELAYET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre ikili arasında 2 çocuklarının velayet meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARKADAŞI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine Seda Y., aracından aldığı tabancayla M.Z.D'yi vurmak istediği sırada, iş yerine beraber geldiği S.O. tarafından engellenmeye çalışıldı.

YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU

Bu sırada silahı ateşleyen kadın, kendisini yanlışlıkla karnından vurdu.

DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Arkadaşı S.O. tarafından ağır yaralı olarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadın, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.