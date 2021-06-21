Eski eşe kurşun yağdırdı!

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, yanındaki bir kadınla sokakta yürüyen Gönül A., eski kocasının silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski koca dehşeti, Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın aniden yanına yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe ateş etmeye başladı.

Saldırgan, kaçmaya çalışırken bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere düşen kadına ateş etmeye devam etti.

Gönül A. ile birlikte yanındaki kadın da müdahalesiyle saldırgan da yere düştü. Ardından kaçan Kader K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Gönül A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.