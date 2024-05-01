Eski koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde eski koca dehşet saçtı.

Olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki Murat Cankal, 2 yıl önce boşandığı 42 yaşındaki Emine Sungurlu’nun evinin önüne gidip beklemeye başladı.

Bir süre sonra misafirlikten dönen Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile Murat Cankal arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Ramazan Balaban ve eşi Şerife Balaban Çiftin misafirliğe gittiği komşusu Ramazan Balaban (50) ve eşi Şerife Balaban (52) sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Murat Cankal, belindeki bıçağı çıkarıp, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini bıçakladı. Emine Sungurlu ise kaçtı.

Öldürülen Fatih Sungurlu İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatih Sungurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan ve Şerife Balaban çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şerife Balaban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Ramazan Balaban ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

AYNI GÜN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ Zanlı Murat Cankal Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Murat Cankal’ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Murat Cankal’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.