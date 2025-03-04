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        Haberler Gündem Politika Eski İYİ Partili Beker CHP’ye katıldı | Son dakika haberleri

        Eski İYİ Partili Beker CHP’ye katıldı

        İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. CHP lideri Özel, partilerine katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da dün yaptığı paylaşımda, "Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:48
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        Eski İYİ Partili Beker CHP'ye katıldı
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        İYİ Parti Ankara 2'nci Bölge milletvekili Adnan Beker, geçtiğimiz kasım ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Beker'in bugün CHP’ye katıldı.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı.

        "DOĞRU OLMAMASINI UMUYORUM"

        CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

        Salıcı şunları söyledi: "Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan’ı destekleyen, Altılı Masa hakkında 'Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemez' gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker’in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir.

        Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker’in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de Partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Aslolan, tek adam rejimine karşı aldıkları tavırdır. Başka partilerden AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, Partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez."

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