Eski imzalar Cimbom'u zorluyor

Devre arası transfer döneminde şimdiye kadar beklediği hamleleri yapamayan Galatasaray’ı önceki dönemlerde verdiği maaşlar zorluyor!

Milan Skriniar ve Georges Mikautadze’nin uzun süredir peşinde olan Cimbom iki transferde de mutlu sona ulaşamamıştı.

REKLAM advertisement1

Skriniar transferinde hem Slovak futbolcu hem PSG ile müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar uzun süre 2,5 milyon Euro’da diretmişti.

Galatasaray ekonomik hareket etmeye çalışırken Fenerbahçe devreye girmiş ve Skriniar’ı İstanbul’a getirmişti. Mikautadze için de Lyon’la masaya oturan Cimbom hem maaş bordrosunu indirmek hem de gelir yaratmak zorunda olan Fransız kulübünden şok bir yanıt almıştı. Geçen sezon Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi yüksek maaşlı oyuncuları renklerine bağlaması; menajerler ile kulüplerin elini güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı idareciler transfer görüşmelerinde sık sık eski futbolcularının maaşlarının emsal gösterilmesiyle karşılaşıyor. Diğer yandan Hakim Ziyech de Sergio Oliveira’nın sözleşme feshini örnek gösterip zorluk çıkarıyor. Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.

Yıllık 5.7 milyon Euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray’dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp Ziyech’in 2.9 milyon Euro’luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.