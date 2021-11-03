Eski HDP'li vekil gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman milletvekili olan Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

SORGUSU SÜRÜYOR

DHA'nın haberine göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.