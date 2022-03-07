İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu, yanlış mı?
Lale Orta: Kırmızı kart kararı yanlış. Bilerek acımasız bir basma söz konusu değil. Top ortada. Siopis kayarak geliyor, İrfan ayağını uzatıyor. Toptan kayan ayak, rakibin bacağına geliyor. UEFA'nın eğitim paketlerinde, birebir pozisyon var. UEFA'nın tavsiyesi, sarı kart olması gerektiği. Bunu tüm üye federasyonlara gönderdi. Asla kırmızı kart denmiyor. Bundan çok daha yoğun basma söz konusuyken. VAR müdahalesi de yanlış. VAR'ın gösterdiği pozisyonda da sadece 1 açı var. Bu pozisyon tüm görüntülerle değerlendirilmeli. Yavaş da gösterilmemeli bu pozisyonda. Futbolun gereği bir temas.
Deniz Çoban: Yanlış karar. Bir kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz şey, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan müdahale, gaddarlığa yakındır. Kırmızı kartın akla gelmesi doğal. Yaralayıcılık, acımasızlık var mı, yok. Bazen istemeden yaptığınız hamle bile kırmızı kart gerektirebilir. İrfan Can'ın kötü niyeti yok. Niyet iyi ama basmanın neticesinde güç transferi olsun ki kırmızı olsun. İrfan Can hemen ayağını çekmeye çalışıyor. İrfan Can'ın topuğu da yerde. Topuk yerdeyse güç transferi gerçekleşmez der futbol oyun kuralları. Siopis kayarak geliyor, kontak noktasının da önemi yok. İrfan'ın topuğu yerde, ayağını kaldırmaya çalışması, Siopis'in kayarak gelmesi nedeniyle burada sarı kart gerekir. VAR niye karıştı, davet etti. Ben şaşırdım. Mpoku'nun Pjanic'e benzer şekilde bastığı Konyaspor - Beşiktaş maçındaki hakem Mete Kalkavan'dı. Çok ilginç. Kırmızı kart göstermedi.
Bülent Yıldırım: Bu karar yanlış. İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Rakip İrfan'a doğru kayıyor. Sol ayağıyla topu kurtarmaya çalışıyor. Siopis'in de hakkı var, kayarak topu kurtarmaya çalışıyor. İrfan Can da ayağının dışıyla topu kurtarmaya çalışıyor. Ciddi faullü pozisyonlarda kötü niyet aranıyor. Kötü niyet yok, topa odaklı bir hamle var. Olayın mantığı budur. Siopis kayıyor, risk alıyor. İrfan ayağının dışını koydu ve sökmeye çalışıyor. Tabanını göstermiyor. Siopis kayarak geldiği için duramıyor ve basma meydana geliyor. İrfan futbolun içinde. İki oyuncunun da momemtumundan bu basma gerçekleşiyor. Burada kırmızı unsurları yok. VAR müdahalesi de baştan sona yanlıştır. Hakemi de, maçı da sıkıntıya atmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!