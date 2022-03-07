GENEL DEĞERLENDİRME

BÜLENT YILDIRIM: Genç bir gladyatör. Pandemi döneminde boş tribünlerde gladyatörlük yapan Zorbay Küçük, kalabalık tribünlerde sınavı geçemedi. İlk yarıdaki maçta da benzer görevlendirmeyi yapan MHK, bu duyguları bilmediği için yine benzer bir atama yaptı. Zorbay Küçük adına üzüldüm.

LALE ORTA: Beklediğimiz bir performanstı. Böyle olacağını biliyorduk. Sınavı geçemedi. Bu sene Fırat 8 kez dört büyük maçına çıktı, Zorbay 7. kez çıktı. Yaşar Kemal 7. kez. Cüneyt Çakır ise 6. kez. Cüneyt'ten faydalanmıyorsunuz. En son 4 Aralık'ta Galatasaray maçı yönetmiş.

DENİZ ÇOBAN: MHK'nin kılı kırk yarması lazım. Aynı saatte Zorbay'ın maçında kaos var, Cüneyt'in maçı sakin. Yardımcı hakem Deniz Caner Özaral, ne ara bu maçlara atanacak tecrübeyi elde etti. VAR hakemi Mete Kalkavan, daha geçen hafta Fenerbahçe maçı yönetti. Hakemi değişik duygular içine sokuyorsunuz.