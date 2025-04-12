Eski hakemler Samsunspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?

TORREIRA'YA YAPILAN MÜDAHALE PENALTI MI?

"Lucas Torreira'nın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?"

Bahattin Duran: Taçtan gelen yine aynı noktada van Drongelen'in pozisyonunu da değerlendirmiştik. Burada değerlendirebileceğimiz iki nokta var. Van Drongelen dirseğiyle Torreira'yı itiyor mu, bir de ayak hamlesi var mı? Bence üstte dirseği ile yaptığı bir ihlal söz konusu değil.

Ayak bölgesine bakmanızı rica ediyorum. Van Drongelen'in dikkatsiz bir şekilde geldiğini, dikkatsiz bir müdahalesi olduğunu önce sağ sonra da sol ayağına bir teması olduğunu bunun da penaltı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Sahada bulunması gereken yer olarak doğru olabilir ama burada durağan oluşu kabul edilemez. Hakemin sağa doğru hareketlenmesi gerekirdi. Galatasaraylı oyuncunun arkasında kalan ve onu gören savunmacı dikkatsiz davranıyor. Benim için açık bir penaltı bu.

Sahada bunu vermesi, VAR müdahalesinden çok daha kolay. VAR buna müdahale etmekte zorlanır. Sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirse bu harekette kart gösterir. Bu bariz gol şansı olarak da değerlendirilebilir.

Bülent Yıldırım: Hakem sağa ya da sola doğru ivmelenmemiş. İvmelenmediği için çok net bir penaltıyı kaçırmış. Penaltı artı sarı kart olduğu fikrindeyim. Birçok seyirciden daha kayıtsız izlediğini düşünüyorum bu pozisyonu. VAR net bir kanıt olmadığı için karışamamış ama net bir penaltı kaçmış.