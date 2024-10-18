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        Haberler Dünyadan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı Carla Bruni de Victoria's Secret gösterisinde yürüdü - Magazin haberleri

        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eşi Carla Bruni de Victoria's Secret gösterisinde yürüdü

        Tek tip güzellik standartlarını dayattığı ve kapsayıcılıktan uzak olduğu eleştirilerine maruz kalan Victoria's Secret, 6 yıllık aranın ardından değişimini gösteren defilesiyle sahneye döndü. Gösterinin en dikkat çeken ismi, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin şarkıcı ve model eşi Carla Bruni oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:51
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        • 1

          Victoria's Secret'ın 6 yıl aradan sonra yeniden sergilenen gösterisinde, marka ve defilelerle özdeşleşmiş efsane isimlerden, yeni nesil ikonlara kadar birçok model podyumda yer aldı.

        • 2

          Şöhreti Victoria's Secret gösterileriyle yakalayan Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Tyra Banks gibi süper modellerle birlikte Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşler, Kate Moss ile kızı Lila ile yürüyenler arasında en dikkat çekicisi İtalyan - Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni oldu.

        • 3

          Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 56 yaşındaki eşi Carla Bruni, gösterinin ünlü melek kanatlarını takarak podyumda boy gösterdi.

          Carla Bruni, siyah korse üst ve şeffaf dantel iç çamaşırıyla podyumda yürürken fit görünümüyle dikkat çekti.

        • 4

          Podyumlara yabancı olmayan eski First Lady, 1990'lı yıllarda dev moda evleri için podyuma çıkarak ün kazanmıştı. Ancak Victoria's Secret'taki görünümü, 2019'da kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu geçen yıl Instagram aracılığıyla kamuoyuna duyurmasından sonra özgüvenini sergilemesi açısından özel bir önem taşıyordu.

        • 5

          Defileden yansıyan karelerini sosyal medya sayfasında paylaşan Carla Bruni, kuliste ünlü modellerle çekilen fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi. Bruni; "Bu muhteşem gösteri için tebrikler" mesajını yazdı.

        • 6

          Kapsayıcılıktan uzak oluşu ve dayattığı tek tip güzellik standartları nedeniyle tepki toplayan ve 2019'dan itibaren moda gösterisini iptal eden firma, bu yıl değişim iddiasıyla yeniden gerçekleştirdiği şovuyla çok ses getirdi.

        • 7

          Ashley Graham gibi büyük beden modeller ile Kate Moss gibi yaş almış modellere ve iki trans modele yer veren moda evi, defilede kapsayıcı yönüne vurgu yapmayı amaçladı.

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