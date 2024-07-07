Eski first lady Carla Bruni sahnede, Nicolas Sarkozy seyirci koltuğunda
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin şarkıcı eşi Carla Bruni, İtalya'nın Milano kentinde konser verdi. Eski first lady'yi en ön sıradan seyredenler arasında Sarkozy de vardı
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin şarkıcı eşi Carla Bruni, İtalya'nın Milano kentinde konser verdi. Yarı İtalyan, yarı Fransız olan 56 yaşındaki eski first lady, Teatro Dal Verme'de seyircilerin karşısına çıktı.
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Modellikten şarkıcılığa geçen, ancak first lady'liği süresince şarkı söylemeyen Carla Bruni, Milano konserinde hiçbir özel efekte yer vermeden, sadece gitar, bas gitar ve piyanodan oluşan orkestrasıyla şarkılarını seslendirdi.
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Akustik konserin seyircileri arasında 69 yaşındaki Nicolas Sarkozy de yer aldı.
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Konseri ilgiyle takip eden Nicolas Sarkozy, konserin sonunda seyircilerle birlikte eşini ayakta alkışladı.
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Sahnedeyken; "Uzun zaman sonra İtalya'da şarkı söylüyorum" diyen Carla Bruni, Avrupa turnesinin ilk ayağı olarak İtalya'da başladığı konserlerine İspanya, Finlandiya ve Yunanistan'da devam edecek.