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        Haberler Spor Futbol Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Beerschot'u şampiyon etti - Futbol Haberleri

        Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Beerschot'u şampiyon etti

        Futbolculuğunda Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord takımlarında top koşturan Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, Belçika 2. Ligi'nde Beerschot'u şampiyon ederek teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:40
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        • 1

          Futbolculuk kariyerini bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Dirk Kuyt ilk şampiyonluğunu yaşadı.

        • 2

          Belçika 2. Ligi olan Challenger Pro League'de yer alan Beerschot ile sezon ortasında sözleşme imzalayan Dirk Kuyt, sezonu ilk sırada tamamladı.

        • 3

          Beerschot, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmişti. Belçika temsilcisi ligdeki son 2 maçını kaybetti.

        • 4

          Kuyt, Beerschot'ta 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

          Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de 4 sezon top koşturdu.

        • 6

          Hollandalı oyuncu, 2012-13 sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'dan transfer edildi. 4 sezonda 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol, 28 asistle oynadı.

        • 7

          Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

        • 8
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