        Eski eşler ayrılmıyor - Magazin haberleri

        Eski eşler ayrılmıyor

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 4 ay önce boşansa da birbirlerinden ayrılmıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 21:13 Güncelleme: 27.09.2025 - 21:13
        Eski eşler ayrılmıyor
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; haziran ayında boşanan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, Emirgan'daki bir kahvaltıcıdan çıkarken görüntülendi.

        Çıkışta basın mensupları ile sohbet eden Ezgi Mola; "Tatil bitti artık. Uzun zamandır buradayız. Şimdilik oğlumla birlikteyim. Ben anneliği çok sevdim" dedi.

        "TAM TOPARLANMAMIZ 4-5 AY SÜRER"

        Mustafa Aksakallı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aksakallı, silahlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavisinin sürdüğünü belirterek; "Daha iyiyim, tedavim devam ediyor. Daha tam toparlanmam 4 - 5 ay sürer gibi" diye konuştu.

        AYAĞINDAN VURULMUŞTU

        Ağustos ayında Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurmuştu.

