Eski eşler ayrılmıyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; haziran ayında boşanan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, Emirgan'daki bir kahvaltıcıdan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta basın mensupları ile sohbet eden Ezgi Mola; "Tatil bitti artık. Uzun zamandır buradayız. Şimdilik oğlumla birlikteyim. Ben anneliği çok sevdim" dedi.

"TAM TOPARLANMAMIZ 4-5 AY SÜRER"

Mustafa Aksakallı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aksakallı, silahlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavisinin sürdüğünü belirterek; "Daha iyiyim, tedavim devam ediyor. Daha tam toparlanmam 4 - 5 ay sürer gibi" diye konuştu.

AYAĞINDAN VURULMUŞTU Ağustos ayında Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurmuştu.