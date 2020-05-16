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Bardakoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

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MEHMET AKİF ERSOY: Nasıl geçiyor Ramazan ayınız?

ALİ BARAKOĞLU: Ramazan bizim için bir huzur iklimidir. Ramazan ayları hayatımızın dinlenip, soluklanma, içe dönme zamanıdır. İnsanların biraz kendini tamir etmesi gerekiyor. Dünyanın hay huyu arasında kendimizle meşgul olamıyoruz. Ramazan bize böyle bir imkan veriyor. Gerekli gereksiz tartışmalar oluyordu her sene Ramazan ayında. Bu sene bir virüsle karşı karşıya kaldık. Karantina hayatı bize bu imkanı sundu. Ramazan bir festival, eğlence ayı değildir. Dindarlığı onarma zamanıdır.

ERSOY: Nedir onarmak?

BARDAKOĞLU: Orucun şekli kısmı aç kalmaktır. Peygamber efendimizin sözü vardır, insan kalp kırarsa geriye sadece açlık kalır. Namaz kılarız, ama o namazın içini doldumak biraz yiğitlik ister. Namazın insanın Allah'la buluşmasıdır. Sadece namazı, orucu şekil olarak düşünürsek o zaman kuru bir müslümanlıkla başbaşa kalmış oluruz. Günümüz müslümanlarının, deruni müslümanlığın zayıfladığını, ahlâkiliğin zayıflığını gördüğüm için bu uyarıyı yapma zorunda hissettim.

ERSOY: Ramazan ayında içi muhasebesi nasıl yapılır?

BARDAKOĞLU: Biz reerkarnasyona inanmayız. Dünyaya yalnız geldik, yalnız gideceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Allah bizi seçti ve dünyaya gönderdi. Bize gönderdi, halifesi olarak ilan etti. Hatta melekler itiraz ettiler, 'insanlar dünyada kan dökecek, isyan çıkaracak' dedi. Allah 'siz bilmezsiniz ben bilirim' dedi. Bizim o şansı iyi değerlendirip, değerlendirmememizi gözden geçirmemiz gerekmez mi? Müslüman yaşadığı hayatın, yaptıklarının, Allah'la, kendisiyle, toplumla ilişkisinin muhasebesini yapar. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu almadan yaşarız. Ahlaklı isek, Allah'ın yasaklarını ihlal etmiyorsak, iman ve şükür borcumuzu yerine getirmiyorsak, yaşadığımız hayat anlam kazanır. Din bize fizik, matematik, kimya öğretmek için gelmez. Din bize bu varoluşun niçin olduğunu, bu akışın nereye olduğunu, yaradılışın nihai amacın ne için olduğunu anlatır. Dinden başka bunu bize hiç kimse anlatmaz.

ERSOY: Şöyle bir ifadeniz var, Mısırlı alimlerin tartıştığı söze kitabınızda yer vermiştiniz. İslam dini müslümanlar yüzünden mahçup durumdadır.

BARDAKOĞLU: Müslümanlar İslam'ın görülmesine engel oluyor. Bu şu demek, İslam dünyasının genel sorunu bu. İslam ile müslümanlık arasına fark koymamız lazım. İslam, Allah'ın gönderdiği son dinin adı. Son peygamber Muhammed Mustafa efendimize gönderdi. Bu dinin iki kaynağı var. Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim ve peygamber efendimizin sünneti seniyesi. Müslümanlık ise bu Kur'an ve sünneti anlama, yaşama, hayatımıza aktarmamız. İslam diyeceğini dedi. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap. Kıyamete kadar bir kitap. Hz. peygamber kıyamete kadar baki bir mesajla geldi. Ama müslümanlar her devirde farklı coğrafya ve farklı iklimlerde Kur'an'ı anlayıp yaşamaya çalışacak. Eksik olan, yanlış yapan biziz. Batı da bu yanlışı yapıyor. Müslümanların yanlışını İslam'a malediyor. Biz de ona fırsat veriyoruz. Kendi kusurlarımızı kendimize atfetme yerine İslam'la çok fazla özdeşleşmiyoruz. İslamı tartışılır hale getiriyoruz.

ERSOY: Her müslüman İslam'ı temsil etmez mi?

BARDAKOĞLU: İslam'da temsil yoktur. Allah adına konuşan sınıf yoktur, din adamları sınıfı, ruhban sınıfı yoktur. Peygamber efendimiz de dini temsilen, dini otorite olarak gereken açıklamayı, rehberliği yapmıştır. Her birimiz kendi kabımız ne kadarsa o kadar alabiliriz. En iyi olmaya gayret etmek ve onun sorumluluğunu taşımak gerekiyor. İslam Allah'ın dinidir. Biz o dini yaşamaya gayret göstermeliyiz.

ERSOY: Türkiye'de pekçok cemaat var. Vakıf, sivil toplum kuruluşu, düşünce kuruluşu var. Maksat nedir genel anlamda sizce? Size dönük eleştiriler de var. Tamam müslümanlar İslam'ı temsil etmiyor müslümanlar...

BARDAKOĞLU: Ümmet olarak temsil ediyor ama bir fert 'İslam'ı temsil ediyorum' diyemez. Müslümanlık deyince bütün insanlara tek tip elbise giydirmemiz mümkün değil. 4 halife var. Dördünün de yönetim tarzı farklı. Yani İslam dünyasında çoğulculuk kaçınılmaz. Farklı düşünce grupları var. İmam Maturidi var, Eşari var, sufi gelenek var, kelamcılık var. Müslümanların tek tip düşünmesini isteyemeyiz. Allah'ın rahmeti çok geniş. İnsanlar bırakalım kendi imkanlarıyla anlamaya çalışsınlar. Farklı dini gruplar, cemaatler elbette olacak. Onları yok saymamız, karşısında olmamız mümkün değil. Burada mümkün olduğu kadar İslam kardeşliğini desteklememiz, fitneye fesada yol açmamız yürütmemek lazım. İslam dünyasında cemaatler, düşünce akımları birbiriyle çok didişmeye çalıştılar. Hatta birbirini cehenneme atmaya, Sırat'tan atmaya çalışıyorlar. Hesap gününün sahibi Allah'tır halbuki.

Müslümanlar birbirini çok fazla ötekileştirmeye, hırpalamaya, birbirinin imanı tartmaya başladılar. Eskiden hoşgörü, ilk asırlarda hoşgörü daha yüksekti.

ERSOY: Haricilik böyle bir şey miydi?

BARDAKOĞLU: Harcilikle başladı. Hz. Ali'ye dini öğremeye kalktı. Hz. Peygambere 'Biz müslüman olduk kıymetimizi bil' dediler. Hz. Peygamber 'Siz henüz iman etmediniz, sadece teslim oldunuz' demiştir. Hariciler Hz.Ali'ye ayet okudular, Allah'ın dinini öğretmeye kalktılar. İslamın tarihini iyi bilmek zorundayız. Hz. peygamberin hayatını, İslam'ın tarihini iyi bilmeliyiz.