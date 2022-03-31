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Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

Ankaralı medikal firma çalışanı Bülent Şit, filmlerdeki simge araçların modellerini eski dikiş makinesi parçalarıyla üretiyor

31.03.2022 - 12:47 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Ankaralı medikal firma çalışanı Bülent Şit, eski dikiş makinelerini malzeme yaparak, film ve çizgi romanların simgeleşen motorlu araçlarının modellerini üretiyor. Farklı boyut ve türlerde ürettiği modelleri sosyal medya hesabından paylaşan Şit, AA'ya yaptığı açıklamada, annesi terzi olduğu için dikiş makinesi sesiyle büyüdüğünü ve bu sebeple model araçlarında eski dikiş makinelerini tercih ettiğini söyledi.

  • İnternette gördüğü, çeşitli malzemelerden yapılmış model araçlardan esinlenerek kendi modellerini üretmeye başladığını belirten Şit, "En başta deneme amaçlı kendi tasarımlarımı yapmaya başladım ve güzel oldu. Daha sonra bunları daha detaylı ve kalıcı hale getirmeye çalıştım" dedi.

  • "TÜRK FİLMLERİNDEKİ MEŞHUR ARAÇLARI DA ÜRETMEK İSTİYORUM"

    Şit, çizgi roman, sinema ve dizi film hayranı olduğunu ve bu konuda arşivinin bulunduğu anlatarak, "Özellikle Mad Max, Batman, James Bond, Geleceğe Dönüş, Ghost Busters filmlerindeki kurgusal arabaların bire bir modellerini yapmayı hedefledim" diye konuştu.

  • Klasik Türk filmlerinde yer alan meşhur araçların da modellerini üretmek istediğini aktaran Şit, şunları kaydetti:

    "Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki kamyoneti ve Tarık Akan'ın Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçırdığı arabayı yapmayı çok istiyorum. Selvi Boylum Al Yazmalım'daki minibüsü dikiş makinesinden yapmayı çok istiyorum. Bunların modelleri yapıldı ancak dikiş makinesinden değil."

  • Şit, modelleri üretirken kullandığı kollu, ayaklı, elektrikli ve mini eski dikiş makinelerini çoğunlukla internetten veya tamircilerden bulduğunu anlatarak, "Hurdacılardan 40-50 kiloluk malzeme alıyorum. Metrelerce hortum, şerit, boya, sac ve metal malzeme kullanıyorum. Metalleri kaynatarak birleştiriyorum. Teker ve aksesuar takıp ardından boyayarak son haline getiriyorum" bilgisini verdi.

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