Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan heyetteki Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile 1960 darbesinden sonra idam edilen başbakan Adnan Menderes'in ilk mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar Haberi Görüntüle

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Önder, fotoğraflarda görülen anıtın Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildikten sonra İmralı’da gömüldüğü mezarların olduğu bölgede bulunduğunu anlatarak, "doğallığı bozulmadan burada ihtimam gerekiyor" dedi.

Yayının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Menderes ve arkadaşlarının İmralı’daki mezarları ile ilgili hatıralarına uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

DEFİN ALANINDA DURUM TESPİTİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk olarak Menderes ve arkadaşlarının defnedildiği yerde durum tespiti yapılacak. Sonrasında alana uygun çevre düzenlemesine gidilecek. Çevre düzenlenmesinin kısa sürede yapılması bekleniyor. Adadaki tüm işleyiş ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor. 1961 Eylül ayında idam edilen Menderes ve 2 arkadaşı İmralı Adası'nın doğu yönünde bulunan ve günümüzde menderes burnu olarak bilinen yere defnedildi. Naaşlar, 29 yıl sonra İstanbul Topkapı'da yapılan anıt mezara taşındı.