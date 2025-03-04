Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski Başbakan Adnan Menderes'in mezarı düzenlenecek | Son dakika haberleri

        Eski Başbakan Adnan Menderes'in mezarı düzenlenecek

        İmralı heyetinde olan DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk yayınında İmralı ziyaretinde çekilen yeni fotoğraf karelerini gösterdi. Pervin Buldan ile Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun mezarı önünde çekilen fotoğraflar ilk Habertürk yayınında paylaşıldı. Önder, idam edilen Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının defnedildiği İmralı'daki ilk mezara bakım yapılmasını önerdi. Adalet Bakanlığı, çevre düzenlemesi için çalışma yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adnan Menderes'in mezarı düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan heyetteki Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile 1960 darbesinden sonra idam edilen başbakan Adnan Menderes'in ilk mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Haberi Görüntüle

        Önder, fotoğraflarda görülen anıtın Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildikten sonra İmralı’da gömüldüğü mezarların olduğu bölgede bulunduğunu anlatarak, "doğallığı bozulmadan burada ihtimam gerekiyor" dedi.

        Yayının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Menderes ve arkadaşlarının İmralı’daki mezarları ile ilgili hatıralarına uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

        DEFİN ALANINDA DURUM TESPİTİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

        Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk olarak Menderes ve arkadaşlarının defnedildiği yerde durum tespiti yapılacak. Sonrasında alana uygun çevre düzenlemesine gidilecek. Çevre düzenlenmesinin kısa sürede yapılması bekleniyor. Adadaki tüm işleyiş ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor. 1961 Eylül ayında idam edilen Menderes ve 2 arkadaşı İmralı Adası'nın doğu yönünde bulunan ve günümüzde menderes burnu olarak bilinen yere defnedildi. Naaşlar, 29 yıl sonra İstanbul Topkapı'da yapılan anıt mezara taşındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Habertürk Anasayfa