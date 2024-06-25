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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eski Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer'e yolsuzluk soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Eski Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer'e yolsuzluk soruşturması

        Avrupa Birliği (AB) bankası olarak faaliyet gösteren Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) eski Başkanı Werner Hoyer hakkında yolsuzluk, nüfuzu ve Birlik fonlarını kötüye kullanma gerekçeleriyle soruşturma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 08:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:04
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        Eski AYB Başkanı'na soruşturma
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        Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AYB'nin 2 eski çalışanının dokunulmazlığının kaldırılması ve Lüksemburg'daki kurum binaları ile arşivlerinin incelemeye açılması taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

        Açıklamada, dokunulmazlık kaldırma talebinin, yolsuzluk, nüfuzun ve AB fonlarının kötüye kullanılmasından şüphelenilen bir soruşturma kapsamında yapıldığına işaret edildi.

        Şüphelerin, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından EPPO'ya bildirildiği belirtilen açıklamada, yasal yükümlülükler gereği AYB'nin 2 eski çalışanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla EPPO soruşturmasının etkili biçimde devam edebileceği, bütün kanıtların toplanabileceği ve konunun tam olarak aydınlatılabileceği kaydedildi.

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        AB savcılığı soruşturma geçiren kişilerin adlarını paylaşmazken, AYB eski Başkanı Werner Hoyer, "Hakkımdaki iddialar tamamen saçma ve asılsızdır.” açıklamasında bulundu.

        Hoyer, AB savcılığıyla tam olarak işbirliği yaptığını, konunun araştırılıp, bütün gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasını beklediğini belirtti.

        Öte yandan soruşturmanın merkezinde bir AYB çalışanının işten ayrılırken aldığı tazminatın yer aldığı iddia ediliyor.

        Alman Werner Hoyer, 2012-2023 yıllarında AYB Başkanı olarak görev yapmıştı.

        Merkezi Lüksemburg'da bulunan AYB, AB'nin finansman kuruluşu olarak belirlenen hedefler doğrultusunda kamu ve özel sektöre uzun vadeli uygun krediler sağlıyor. AYB yılda yaklaşık 80 milyar euro kredi veriyor.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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