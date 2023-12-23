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        Haberler Gündem Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü, ifadesinde 'amacım yaralamaktı' dedi - Güncel Haberler

        Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü, ifadesinde 'amacım yaralamaktı' dedi

        İki eski arkadaş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya döndü. 18 yaşındaki Y.Ç, kavga ettiği kişiyi 'anneme küfretti' iddiasıyla eski arkadaşı 23 yaşındaki S.B.'yi 9 bıçak darbesiyle yere serdi. Olayda ağır yaralanan S.B., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:10 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:31
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        Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü
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        Erzurum'da, trafik ışıklarında karşılaştığı eski arkadaşı S.B'yi (23) çıkan kavgada 9 bıçak darbesiyle öldüren Y.Ç. (18), annesine küfrettiği gerekçesiyle cinayeti işlediğini öne sürerek, Amacım öldürmek değil, yaralamaktı dedi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç., üniversite kavşağında, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada Y.Ç.'nin daha önce kavga ettiği eski arkadaşı S.B., çalıştığı fırının servis aracıyla yanlarında durdu.

        İddiaya göre, araçtan inen S.B., Y.Ç.'ye Ben seni buralarda görmeyeceğim demedim mi diyerek tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sonrası taraflar ayrılırken S.B'nin annesine küfrettiğini iddia eden Y.Ç., servis aracını takip etti. Y.Ç., selektör yaparak S.B.'nin kullandığı aracı durdurdu. Y.Ç. ve S.B., araçlarından inerek yeniden kavgaya tutuştu. Y.Ç., 'Sen daha akıllanmadın mı’ diyen S.B'ye cebinden çıkardığı kelebek diye tabir edilen bıçakla defalarca vurdu. Ağır yaralanan S.B., olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. S.B'nin aldığı 9 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Olay yerinden kaçan Y.Ç. ve yanındaki arkadaşı Y.D., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası Y.Ç. ve arkadaşı Y.D. adliyeye çıkarıldı. Y.D. ve arkadaşı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        'KELEBEK BIÇAĞI SALLADIM'

        Arkadaşı tarafından bıçak darbesiyle öldürülen S.B.
        Arkadaşı tarafından bıçak darbesiyle öldürülen S.B.

        Y.Ç., olayla ilgili verdiği ifadesinde S.B'nin eski arkadaşı olduğunu belirterek, Olay günü akşam üniversite kavşağında ışıklarda beklerken bir anda kullanmakta olduğum aracın kapısı açıldı. S. bana hitaben 'Ben seni buralarda görmeyeceğim demedim mi' dedikten sonra tekme ve yumruk vurarak saldırdı. O esnada yanımda Y.D. vardı. Ardından araçtan indim benden sonra Y. de indi. S., beni dövüp hıncını aldıktan sonra bıraktı. Ardından geldikleri beyaz renkli kamyonete binerken S., anneme küfretti. S.'nin küfretmesini sindiremeyince kullandığı kamyoneti takip ettim. Selektör yaparak durdurduğum araca doğru giderken bana doğru gelen S. ile yeniden kavgaya başladık. Bu esnada bana 'Sen hala akıllanmadın' dedi. Ben de yanımda bulunan kelebek tabir edilen bıçağı ona doğru salladım. Kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Arkadaşım Y., ayırmak için müdahil olmaya çalıştı ama başaramadı. Amacım S.'yi öldürmek değil, yaralamaktı, pişmanım diye konuştu.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Bu arada bıçaklanarak öldürülen S.B., çok sayıda kişinin katılımıyla Palandöken ilçesindeki Tifnikli Faruk Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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        #Erzurum
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