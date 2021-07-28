Eski AK Parti Milletvekili Rüstem Zeydan, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen davet üzerine CHP’ye katıldığını duyurdu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN NAZİK DAVETİ ÜZERİNE"

Zeydan, “Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu‘nun nazik davetleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi‘ne katıldım. Kamuoyuna sevgi dolu saygılarımla duyurulur” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez’de bir araya gelen Zeydan’a rozetini CHP lideri taktı.