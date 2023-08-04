Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıktı, hakkındaki suçlamaları reddeti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"

4 AYDA 3 KEZ SANIK OLARAK MAHKEMEYE ÇIKTI

BBC'de yer alan haberde, Trump'ın son dört ayda üç kez sanık sıfatıyla mahkemeye çıktığı belirtildi.

Trump hakkında daha önce açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesini örtmek için iş kayıtlarında sahtecilik yapmak.