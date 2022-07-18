2 yıllık eşit ağırlık bölümleri ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri araştırmaları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Temmuz Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Eşit Ağırlık bölümlerini tercih etmek isteyen öğrenciler aldıkları puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite eşit ağırlık (EA) bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması...