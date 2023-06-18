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EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ EA TABAN PUANLARI | 2023 ÖSYM YKS Eşit Ağırlık (Türkçe - Matematik puanı ile girilen bölümler

2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanlar

Eşit ağırlık (EA) bölümleri taban puanları ve başarılı sıralaması merak konusu oldu. YKS AYT ve TYT puanı ile tercih yapacak olan adaylar 2 yıllık eşit ağırlık bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlere yerleştirilecekler. işte 2023 YKS eşit ağırlık bölümlerin (EA) taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjan ve puan türü hakkında merak edilenler...

Giriş: 18.06.2023 - 06:52 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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