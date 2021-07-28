YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi Melike Demirbağ, başarısını anlattı. Melike Demirbağ, “Bir tavsiyede bulunabilirim; 'şöyle çalışmak başarıyı getirir, böyle yapmak başarıyı getirir' herkesin başarı tanımını farklı ve herkese gelecek başarı da farklı. Bunu kabul edip doğru yola çıktıktan sonra başarıyı elde edebiliriz. Önemli olan ne yapmak istediğini ve gerektiğini doğru seçmek. Sınav sonucuyla ilgili kimse kendini bununla tanımlamaya çalışmasın. Bu yanlış ve yıpratıcı bir şey olur. Biz bundan daha fazlasıyız, bu hayatımızın çok küçük bir parçasıyız” diye konuştu. İşte merak edilen eşit ağırlık bölümleri...

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ LİSTESİ