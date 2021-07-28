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Eşit ağırlık bölümleri: 2021 Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci hangi bölümü seçeceğine karar vermek için araştırmalara koyuldu. Eşit ağırlık bölümler geniş bir meslek yelpazesi sunuyor. İşte 2021 eşit ağırlık bölümleri...

28.07.2021 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
Eşit ağırlık bölümleri: 2021 Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi Melike Demirbağ, başarısını anlattı. Melike Demirbağ, “Bir tavsiyede bulunabilirim; 'şöyle çalışmak başarıyı getirir, böyle yapmak başarıyı getirir' herkesin başarı tanımını farklı ve herkese gelecek başarı da farklı. Bunu kabul edip doğru yola çıktıktan sonra başarıyı elde edebiliriz. Önemli olan ne yapmak istediğini ve gerektiğini doğru seçmek. Sınav sonucuyla ilgili kimse kendini bununla tanımlamaya çalışmasın. Bu yanlış ve yıpratıcı bir şey olur. Biz bundan daha fazlasıyız, bu hayatımızın çok küçük bir parçasıyız” diye konuştu. İşte merak edilen eşit ağırlık bölümleri...

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ LİSTESİ

Aile Ve Tüketici Bilimleri EA 1 1
Aktüerya Ve Risk Yönetimi EA 1 1
Antrenörlük Eğitimi EA 10 21
Antropoloji EA 10 12
Arkeoloji EA 44 47
Avrupa Birliği İlişkileri EA 2 3
Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi EA 1 1
Bankacılık EA 1 1
Bankacılık Ve Finans EA 2 7
Bankacılık Ve Sigortacılık EA 8 12
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği EA 9 16
Bilgi Ve Belge Yönetimi EA 12 14
Bilim Tarihi EA 3 3
Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi EA 1 1
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 11 16
Ekonometri EA 20 24
Ekonomi EA 24 46
Ekonomi Ve Finans EA 12 22
El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi EA 1 1
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi EA 2 4
Enerji Yönetimi EA 2 3
Felsefe EA 60 68
Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 3 3
Finans Ve Bankacılık EA 42 59
Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi EA 3 4
Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme EA 2 7
Girişimcilik EA 2 5
Grafik EA 2 2
Grafik Sanatlar EA 1 1
Grafik Tasarım EA 11 22
Gümrük İşletme EA 4 5
Havacılık Yönetimi EA 156 304
Hukuk EA 83 172
İktisadi Ve İdari Bilimler Programları EA 1 2
İktisadi Ve İdari Programlar EA 1 3
İktisat EA 108 181
İnsan Kaynakları Yönetimi EA 13 18
İnsan Ve Toplum Bilimleri EA 1 3
İslam Ekonomisi Ve Finans EA 4 14
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı EA 44 110
İşletme EA 149 297
İşletme Bilgi Yönetimi EA 2 4
İşletme Enformatiği EA 4 6
Kamu Yönetimi EA 26 42
Konaklama İşletmeciliği EA 5 5
Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği EA 1 1
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı EA 2 2
Kuyumculuk Ve Mücevherat Tasarımı EA 1 1
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım EA 5 5
Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler EA 1 2
Lojistik EA 23 56
Lojistik Yönetimi EA 28 54
Maliye EA 57 84
Moda Tasarımı EA 13 18
Moda Ve Tekstil Tasarımı EA 6 11
Muhasebe Bilgi Sistemleri EA 1 1
Muhasebe Ve Denetim EA 1 2
Muhasebe Ve Finans Yönetimi EA 20 32
Mutfak Sanatları Ve Yönetimi EA 1 4
Müzecilik EA 1 1
Organik Tarım İşletmeciliği EA 3 4
Otel Yöneticiliği EA 2 4
Pazarlama EA 6 8
Politika Ve Ekonomi EA 1 1
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi EA 3 3
Psikoloji EA 121 309
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik EA 99 146
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği EA 1 1
Rekreasyon EA 13 20
Restorasyon Ve Konservasyon EA 1 2
Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları EA 1 3
Sağlık Yönetimi EA 158 234
Seramik Tasarımı EA 1 1
Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi EA 1 2
Sermaye Piyasası EA 2 4
Seyahat İşletmeciliği EA 1 1
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği EA 2 2
Sigortacılık EA 6 7
Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri EA 1 1
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi EA 1 2
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik EA 2 4
Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler EA 1 3
Siyaset Bilimi EA 2 3
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi EA 97 155
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler EA 48 97
Sosyal Hizmet EA 64 103
Sosyal Ve Siyasal Bilimler EA 1 3
Sosyoloji EA 105 157
Spor Bilimleri EA 4 6
Spor Yöneticiliği EA 32 45
Sınıf Öğretmenliği EA 81 96
Takı Tasarımı EA 1 2
Tapu Kadastro EA 2 2
Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 2 2
Tarım Ekonomisi EA 22 23
Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği EA 1 2
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım EA 1 1
Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi EA 1 3
Tekstil Tasarımı EA 1 2
Turizm İşletmeciliği EA 58 74
Turizm Ve Otel İşletmeciliği EA 10 12
Turizm Ve Otelcilik EA 1 4
Türk İslam Arkeolojisi EA 1 1
Ulaştırma Ve Lojistik EA 3 3
Uluslararası Ekonomik İlişkiler EA 1 3
Uluslararası Finans EA 3 6
Uluslararası Finans Ve Bankacılık EA 6 11
Uluslararası Girişimcilik EA 1 3
Uluslararası İlişkiler EA 85 144
Uluslararası İşletme Yönetimi EA 8 11
Uluslararası İşletmecilik EA 3 4
Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret EA 12 17
Uluslararası Lojistik Yönetimi EA 4 13
Uluslararası Ticaret EA 6 12
Uluslararası Ticaret Ve Finans EA 40 82
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik EA 31 49
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik EA 49 73
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri EA 1 2
Yerel Yönetimler EA 1 1
Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği EA 2 3
Yönetim Bilimleri Programları EA 1 3
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 68 124
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri EA 31 39
Çocuk Gelişimi EA 78 134

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