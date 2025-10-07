Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin kaburgalarını kırdı! Kadın şikayetçi olmadı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşinin kaburgalarını kırdı! Kadın şikayetçi olmadı!

        Samsun'da, darp ettiği eşinin kaburgalarını kıran koca, polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin kaburgalarını kırdı! Kadın şikayetçi olmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan O.Y. (32), evlerinde tartıştığı eşi H.Y.'yi (34) darp etti. Ağrıları geçmeyince Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.Y.'nin çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

        ŞİKAYETÇİ OLMADI TEDBİR İSTEDİ

        İHA'da yer alan habere göre hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.

        DARPÇI KOCA TUTUKLANDI

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Habertürk Anasayfa