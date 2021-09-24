Eşini vurdu, baldızını yaraladı, intihara kalkıştı

DHA

Fatma Karataş, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Özkan Karataş'tan ayrı yaşamaya başladı. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Özkan Karataş, kız kardeşi Özge Kösteri'nin yanına taşınan Fatma Karataş ile konuşmak için evine gitti.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu Özkan Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşi ve baldızına ateş açtı. İki kız kardeş kanlar içinde yığılırken Özkan Karataş, aynı silahla intihar girişiminde bulundu ve kendini de yaraladı.

Evden gelen silah sesini duyan apartman sakinleri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı iki kız kardeş ve Özkan Karataş, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Karataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan Özge Kösteri ve Özkan Karataş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Fatma ve Özkan Karataş'ın iki çocukları olduğu öğrenilirken, 13 Ekim'de de boşanma davalarının görüleceği öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.