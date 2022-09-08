Eşini öldürmüştü! Cezası belli olan Nuran'dan tepki

Olay, Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 22 Eylül 2021 gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Özdemir, bir yıldır ayrı olduğu 14 yıllık eşi Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek küfür edip bağırarak kapıyı açmasını istedi. Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açan Nuran Özdemir'e küfür etmeye devam eden Ahmet Özdemir, iddiaya göre karısının boğazını sıkarak darp etti.

İstanbul'da, boşanma aşamasında olduğu kocasını öldüren Nuran Özdemir'in cezası belli oldu. Cezaya tepki gösteren Nuran Özdemir, "Asla eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Anlık gelişti. Bu cezayı kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanık Nuran Özdemir getirilirken; maktulün annesi Sevgi Özdemir, kardeşi Senem Erol ve Kadir Özdemir de hazır bulundu. Duruşmada savcısı, Nuran Özdemir'e "Haksız tahrik altında kasten eşi öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

DHA'nın haberine göre, mutfağa kadar tartışarak giden taraflardan Nuran Özdemir mini buzdolabının üzerinden aldığı bıçağı savururken 2-3 kez "sokarım sokarım" şeklinde sözler söyledi. Nuran Özdemir, kendisine vurmaya devam eden Ahmet Özdemir'i bıçakladı. Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti. Tutuklanan Nuran Özdemir hakkında "Haksız tahrik altında eşini öldürme" suçundan dava açıldı.

"ÖYLE BİR NİYETİM YOKTU, PLANLI BİR ŞEKİLDE OLMADI"

Son savunması sorulan Nuran Özdemir ise "Ben onu bilerek isteyerek öldürmedim. Asla eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Planlı bir cinayet kastım da yoktu, anlık gelişti. Bıçağı savurduğumda dahi eşime denk geldiğini düşünemedim. Boşluğa denk geldiğini düşündüm. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Kasten öldürmedim, ölmesini de istemedim. Çocuklarımın babasıydı. Suçu kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Ben suçlu değilim" dedi. Özdemir son sözünde de, "Gerçekten öldürmek istemedim. Öyle bir niyetim yoktu. Planlı bir şekilde olmadı. Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.

"ÖLDÜRME KASTI YOKTUR. OLAY MEŞRU MÜDAFAADIR"

Sanık avukatı Harun Gözübüyük de "Maktul gecenin 12'sinde alkollü bir vaziyette müvekkilimin evine gelmiştir. Hakaret etmiştir. Maktul saldırgan bir hal içerisindedir. Sanık komşular rahatsız olmasın diye onu içeriye almıştır. İyi niyetlidir. Maktul sanığa gözü dönmüş bir vaziyette saldırınca sanık kendisini bırakması için yalvarmış maktul seni öldüreceğim diye saldırısına devam etmiştir. O anda anlık olarak bıçaklama gerçekleşmiştir. Öldürme kastı yoktur. Arkası dönük vaziyette hedef gözetmemiştir. Olaydan hemen sonra müdahale etmiş pansuman yapmıştır. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Ayrıca tahliyesine karar verilsin" dedi.

DAVRANIŞLARI DİKKATE ALINARAK CEZA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Nuran Özdemir'in "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak eylemin haksız tahrik altında işlendiğini kabul eden heyet, 21 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığın pişmanlığını gösteren davranışlar ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet cezayı 17 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Ceza miktarı dikkate alınarak erteleme yapılmadı. Sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

"BU CEZAYI KABUL ETMİYORUM"

Kararın açıklanmasının ardından sanık Nuran Özdemir, "Ben bu cezayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme Başkanı da sanığa, cezaya karşı 7 gün içinde itiraz hakkının bulunduğunu belirtti.