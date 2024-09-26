Eşini öldüren kocanın cezası belli oldu

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İzmir'in Bornova ilçesinde eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde tabancayla öldüren Kaffar Yeğin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yeğin, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın daha önce Almanya'da işlediği suça ilişkin belgenin geldiğini belirterek, ceza ilamına göre sanığın Almanya'da birlikte yaşadığı sevgilisini baltayla kafasına vurmak suretiyle ağır yaraladığını ve kadının çocuğunun araya girmesiyle olay yerinden kaçtığını, teslim olduktan sonra ise 7 yıl 6 ay hapis yatıp denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest kaldığını, sanığın 2021 yılında Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

REKLAM Son sözleri sorulan sanık Yeğin, cinayeti bilinçli işlemediğini ve kaza olduğunu savunarak, bir plan yapmadığını, olay günü alkollü olduğunu, maktul Hülya Şellavcı Yeğin'in biber gazı gösterince paniklediğini öne sürdü. Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını ve Almanya'daki eski suçu göz önünde bulundurularak tekerrür hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, duruşmaya verdiği aranın ardından kararı açıklayıp, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verdiklerini, "gece vakti silahla iş yerinde yağma" suçunu mahkemenin hırsızlık olarak değerlendirdiğini ve üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verdiğini belirtti. Ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ise dosyanın ayrıldığını aktaran mahkeme başkanı, hiçbir takdiri indirim uygulanmadığını kaydetti. REKLAM NE OLMUŞTU? Hülya Şellavcı Yeğin (51) 22 Ekim 2022'de, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından Bornova ilçesinde çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürülmüştü.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştiren şüpheli, 8 Kasım'da Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Kaffar Yeğin hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında, cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "kasten yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, verilen 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını reddetmişti.