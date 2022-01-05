Çilem'in 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

AA

Adana'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan'a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz reddedildi.

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te, Hasan Karabulut'u (33) öldürdüğü gerekçesiyle "eşini kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve 2016'da 50 bin lira kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlattı.

Ayanoğlu, Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulması ve onama kararının düzeltilmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmesi yönündeki taleplerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilmediğini belirtti.

Onama kararının yaklaşık bir aydan bu yana haberlere konu olması üzerine yeni tanıkların ortaya çıktığını aktaran Ayanoğlu, şunları kaydetti:

"Olay günü Hasan'ı görüp onun sohbetine tanıklık ederek Çilem'in kendisini organize şubeye şikayet ettiğini, bundan emin olursa onu sağ bırakmayacağı yönünde konuştuğunu duyan 6-7 kişi var. Yeni delillerimiz de var. Yargılamanın yenilenmesi için bunlarla mahkemeye başvurduk. Bunlar daha önce mahkeme dosyasında yoktu. Bunlar sonradan bize gelen kişiler ve yeni elde ettiğimiz delillerdir. Bunları da mahkemeye sunduk ve yargılamanın yenilenmesi yönünde başvuruda bulunduk. Aynı zamanda 'infaz durdurma' talebinde bulunduk. Şu an dosya Adana'da 10. Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Kararın değişeceği yönünde umutluyuz."