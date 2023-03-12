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Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca, kendini başından vurdu

Denizli'de Hıdır Tutal, tartıştığı 2 çocuk annesi eşi Arzu Tutal'a kurşun yağdırdı. Hıdır Tutal daha sonra kendini başından vurdu

Giriş: 12.03.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Eşini öldürdü, kendini başından vurdu
İHA

Denizli'de 2 çocuk annesi Arzu Tutal, tartıştığı eşi tarafından silahla öldürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, servis şoförü olan Hıdır Tutal, evde tartıştığı tekstil işçisi eşi Arzu Tutal'a silahla defalarca ateş etti. Hıdır Tutal, daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

Silah seslerinin ardından yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, itfaiye yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Hıdır Tutal ise hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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