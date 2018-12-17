Hem boşanma, hem tazminat nedini...

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Kayseri’de yaşayan A.P. ile karısı H.P. şiddetli geçimsizlik sebebiyle soluğu mahkemede aldılar. Kayseri 1. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında çiftlerin eşit kusurlu olduklarına karar verilerek boşanmalarına hükmedildi.
Kayseri 1. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozdu. Yargıtay, davacı kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığına ve kocanın davada tamamen kusurlu olduğuna karar verdi.
Kocanın kusurlu davranışlarının başında, eşini iş hayatında küçük düşüren davranışlar sergilemesi oldu. Evliyken eşinin iş yerini arayarak patronuna, “Eşimle ilişkin var mı?” diye soran koca boşanma davasında tam kusurlu kabul edildi.
İşte Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin gerekçeli kararı: “Toplanan delillerden davacı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının işyeri sahibini arayarak kadınla ilişkisinin olup olmadığını sorarak çalışma hayatında küçük düşürdüğü, işinden ayrılmasına sebep olduğu; öncesinde kadının kullandığı, erkeğin adına kayıtlı telefon numarasından gelen mesajlara cevap vererek kadın adına görüşmeler yaptığı, bunu delil olarak mahkemeye sunduğunu mahkemede ikrar etmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek tamamen kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”
Bu kararın ardından eşini iş yerinde küçük düşürücü davranış sergilemek hem boşanma nedeni hem de tazminat nedeni sayılacak.
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