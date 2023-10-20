Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
Kocaeli'nde, boşanma aşamasındaki eşi 52 yaşındaki Aynur Çetin'i, 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan 58 yaşındaki Suat Çetin, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Çetin pişman olduğunu söyleyerek, "Eşimi üzmemek adına duruşmada bile kelimelerimi düzgün seçtim. Aynur'a ölümcül darbe gelmemesi için çabaladım. Olay sonrası ağır şekilde darp edildim. Kafede beni darp eden çalışanlar, üniversite öğrencileriydi. Gelecekleri ve ekmekleriyle oynamak istemediğim için onlardan şikayetçi olmadım" dedi
Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesinde 17 Ekim 2021'de Seka Park içindeki kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Çetin'in (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Çetin (58), iş yerine geldi.
EKMEK BIÇAĞINI 12 KEZ SAPLADI
DHA'da yer alan habere göre burada çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Suat Çetin, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Aynur Çetin'i 12 yerinden yaraladı.
KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI
Kadın hastaneye kaldırılırken, Suat Çetin kafe çalışanlarınca etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, Aynur Çetin tedavisinin ardından taburcu edildi.
'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN DAVA
Suat Çetin hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.
DAVA SÜRECİNDE BOŞANDILAR
Davanın karar duruşması, dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Çetin ile taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde eşinden boşanan Aynur Çetin ise duruşmaya katılmadı.
"12 BIÇAK DARBESİ VAR AMA..."
Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, pişman olduğunu söyleyerek, "Eşimi üzmemek adına duruşmada bile kelimelerimi düzgün seçtim. Onu öldürmeye çalışmadım. Eşime 'Seni öldüreceğim' kelimesini olay sırasında sinirle söyledim. Kavga sırasında, sinir anında söylenen kelimelerdir. Aynur'da 12 bıçak darbesi var ama birçoğunu hatırlamıyorum.
"ELİM KAYDIĞI İÇİN KOL HİZASINA VURMUŞUM"
Ellerine ve bacaklarına vurmak istedim. Bir tanesini de elim kaydığı için kol hizasına vurmuşum. Aynur'a ölümcül darbe gelmemesi için çabaladım. Olay sonrası ağır şekilde darp edildim. Kafede beni darp eden çalışanlar, üniversite öğrencileriydi. Gelecekleri ve ekmekleriyle oynamak istemediğim için onlardan şikayetçi olmadım dedi.
15 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, Çetin'i 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.