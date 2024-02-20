"Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir (56), 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar etti.

EŞİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI DHA'da yer alan habere göre adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

BAŞÖRTÜSÜ VE CEP TELEFONU BULUNDU Leyla Demir’in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

BİR HAFTADIR ARAMALAR SÜRÜYOR Bir haftadır süren aramalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 28 kişilik ekip katıldı.

KAYIP KADINA ULAŞILAMADI Çalışmalarda ayrıca iz takip köpekleri, 8 araç, 3 bot ve 1 dron da kullanıldı. Doğancılar Mahallesi'nin etrafındaki ormanda ve Sakarya Nehri kenarlarındaki çalışmalarda Leyla Demir, bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.