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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!

        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!

        Sakarya'da, eşi S.D.'nin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyen 56 yaşındaki Leyla Demir kayboldu. Ekiplerin 1 haftadır aradığı Leyla Demir'in ihbarıyla şüpheli olarak gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı. Demir'in başörtüsü ve cep telefonu ise Sakarya Nehri'nin kıyısında bulundu. AFAD, JAK ve STK'lardan oluşan ekiple toplamda 47 personel, 11 araç, 4 bot, ve dron ile arama-tarama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:50
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        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir (56), 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar etti.

        EŞİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

        DHA'da yer alan habere göre adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        BAŞÖRTÜSÜ VE CEP TELEFONU BULUNDU

        Leyla Demir’in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

        BİR HAFTADIR ARAMALAR SÜRÜYOR

        Bir haftadır süren aramalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 28 kişilik ekip katıldı.

        KAYIP KADINA ULAŞILAMADI

        Çalışmalarda ayrıca iz takip köpekleri, 8 araç, 3 bot ve 1 dron da kullanıldı. Doğancılar Mahallesi'nin etrafındaki ormanda ve Sakarya Nehri kenarlarındaki çalışmalarda Leyla Demir, bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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        #sakarya
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