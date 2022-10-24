"PROTOKOL HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

Bakan Yanık; "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nı (SYDV) bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.