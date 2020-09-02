Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Spor ve diyet programıyla 90 günde zayıflama kararı alan Eser Yenenler, verdiği kilolarla dikkat çekti.
Şimdiye kadar 15 kilo verdiğini belirten Yenenler, hedefinin 15 kilo daha vermek olduğunu söyledi:
"Bugün diyet günümdü. Yemekte börülce, pilaki, salata, peynir, domates vardı. Hedefte bir 15 kilo daha vermek var. Çok kilo almışım. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Hafif normalime döndüm. Şimdi kilo vermeye başlayacağım. 15 verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum."
Ünlü oyuncu, ameliyat ile kilo vermeyi düşünüp düşünmedikleri şeklindeki soruya, "Ameliyat olmayı düşündüm. Sonra kendime son bir şans vermeyi denedim. Eşimle ameliyat meselesine aklım yatmadı. 'Böyle yapabiliriz' dedik, inandık" diye yanıt verdi.
Berfu Yenenler ise bu süreçte eşine destek çıktığını ve azmine hayran kaldığını belirtti. Berfu hanım "Çok iradeli azimli, Başaracağına inanıyorum" diye konuştu.
Üzerindeki tişörtün bolluğu dikkat çeken Eser Yenenler, "Tişört bol olmuş, eski mi?" sorusuna "Bana böyle sorularla gelin. Bugün ben de aynada fark ettim. Verdiğim kilo bu gerçekten" şeklinde karşılık verdi.
Pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiren Eser Yenenler, şunları söyledi: "İlk defa yemek yemek için evden çıktım. Hep evdeyiz. İkinci dalga meselesinden de tırsıyoruz. O yüzden önlemlerimizi aldık. Çocuk daha küçük. O yüzden hiçbir riske girmek istemiyoruz."
Yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un pandemiye rağmen Çeşme'de tatilde olduğunun hatırlatılması üzerine "Onlar orada çok dikkatli davranıyorlar. Önlemlerini aldıklarını söylüyorlar. Yoksa görüşmeyiz. Oğuzhan dönmüş galiba ama 14 gün görüşmeyi planlamıyorum. Onu karantinada tutacağım. Kimseyle de görüşmedik. Yabani olduk, korkuyoruz. Herkes tatilde bizim de canımız çekiyor." diye konuştu.
Eser Yeneler, şehirden uzak orman evindeki evinde vaktini spor yaparak ve oğlu ile ilgilenerek geçirdiğini ifade etti: "Çocukla muhabbete başladım. 'baba' demedi. Bir ara anniii dedi."
Evlerine gitmek üzere araçlarına binen çiftin, sol aynasının bantla yapıştırılması gazetecilerin gözünden kaçmadı. Berfu Yenenler, aynayı soran gazetecilere, "Araç park halindeyken bisiklet çarptı." açıklamasını yaptı.
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