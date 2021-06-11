"HEP BÖYLE AŞIK KALALIM"

Berfu Yenenler de, evlilik yıl dönümlerini şu sözlerle kutladı:

Benim diğer yarım, oyun arkadaşım... İyi ki bir olduk, birbirimize yuva olduk, zor zamanlarimizda liman olduk, çok sevdik sevdikçe büyüdük, yeşerdik güzelleştik... Hep çok sevelim gülelim sımsıkı sarılalım... Çok şeyler değişir, değişmeyen biz olalım. Hep böyle aşık kalalım. Nice yıllarımız olsun kocacığım.